В центре Луганска в куче мусора искали взрывчатку

В центре Луганска милиция и сотрудники ГАИ перекрыли движение транспорта во время поиска взрывчатки в куче с мусором.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, 3 сентября по линии «102» поступило сообщение от жительницы ул. Оборонной в Луганске о том, что между ее домом и проезжей часть ночью появилась мусорная куча из которой выглядывает подозрительный пакет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

В связи с проведением осмотра места происшествия по улице Оборонной с 11:00 до 11:25 было перекрыто движение в двух направлениях.

Предметов, представляющих опасность, не установлено. В пакете оказался бытовой мусор. В настоящее время движение по улице Оборонной возобновлено.