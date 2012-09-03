В Севастополе снесут пляжный комплекс

В Севастополе суд принял решение о сносе пляжно-развлекательного комплекса «Хорошо» в парке Победы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Севастополя, 28 августа Хозяйственный суд Севастополя в полном объеме удовлетворил иск прокурора Гагаринского района к одному из частных предприятий об освобождении самовольно занятого участка земли площадью 1082,5 кв. м на набережной парка Победы.

Пляжно-развлекательный комплекс, расположенный на этом участке, по решению суда должен быть снесен, земля должна быть возвращена в собственность городской общины Севастополя.