В Севастополе снесут пляжный комплекс
12:38, 03 сентября 2012Новости регионов
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Суд принял решение
В Севастополе суд принял решение о сносе пляжно-развлекательного комплекса «Хорошо» в парке Победы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Севастополя, 28 августа Хозяйственный суд Севастополя в полном объеме удовлетворил иск прокурора Гагаринского района к одному из частных предприятий об освобождении самовольно занятого участка земли площадью 1082,5 кв. м на набережной парка Победы.
Пляжно-развлекательный комплекс, расположенный на этом участке, по решению суда должен быть снесен, земля должна быть возвращена в собственность городской общины Севастополя.
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