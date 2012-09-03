Охотник по неосторожности тяжело ранил 2-летнюю дочь и жену

В городе Орехов Запорожской области 36-летний охотник по неосторожности ранил дробью 2-летнюю дочь и жену.

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Ореховского района Запорожской области Денис Илиенко, 2 сентября около 16-30 из Ореховской районной больницы в милицию поступило сообщение о том, что в больницу поступили с огнестрельными ранениями двухлетняя девочка и ее мама 1979 г. р. У ребенка медики диагностировали ранения дробью в живот и в ноги, у женщины – в ногу.

По его словам, на место происшествия незамедлительно выехали представители правоохранительных органов, которыми в ходе доследственной проверки было установлено, что женщина и ребенок получили огнестрельные ранения в результате несчастного случая.

Как рассказал Д. Илиенко, 2 сентябре 36-летний житель Орехова, находясь в собственном доме, допустил неосторожность при обращении со своим охотничьим ружьем: мужчина почистил его в комнате, где находились жена и дочь и когда загнал патрон в патронник, произошел выстрел в пол и рикошетом дробью ранило и ребенка и женщину.

Сейчас пострадавшие находятся в Запорожской областной больнице. Состояние ребенка, по данным зампрокурора Ореховского района, классифицируется, как тяжелое.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (причинение легких или средней тяжести телесных повреждений по неосторожности).

Ведется следствие.

