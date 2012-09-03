6-летние брат и сестра отравились "Кротом" - в реанимации

В Харькове двое шестилетних детей попали в реанимационное отделение больницы вследствие отравление средством для промывки труб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, по словам прокурора Киевского района Харькова Александра Бударного, шестилетние брат и сестра, вероятнее всего, отравились средством для промывки труб «Крот». На месте события работники милиции изъяли вещество щелочного типа.

По данным врачей, угрозы для жизни детей нет.

По факту отравления детей милиция проводят проверку. Она находится на контроле прокуратуры.