Карантин из-за сибирской язвы продлится до 5 сентября

Из 36 человек, получавших профилактическое лечение в связи с выявлением в Запорожской области сибирской язвы, на сегодняшний день под наблюдением медиков продолжают оставаться двое.

Как рассказал УНИАН главный санитарный врач Запорожской области Анатолий Севальнев, «на сегодняшний день мы можем констатировать, что с людьми все нормально: из 36 человек, получавших профилактическое лечение, под наблюдением врачей остаются лишь двое – мужчина и женщина из с.Вознесенка, госпитализированные непосредственно после случившегося. Никаких проявлений заболевания у них нет, но чтобы убедиться, что здоровью этих людей в связи с их контактом с павшим животным, ничего не угрожает, необходимо получить результаты всех лабораторных исследований и выдержать определенные сроки».

По данным замначальника главного управления ветеринарной медицины в Запорожской области Сергея Дегтяренко, карантинные мероприятия, введенные в связи со смертью 15 августа в с. Вознесенка коровы от сибирской язвы, продолжаются.

«Карантинные мероприятия должны проводиться в течение 15 дней после последнего случая (заболевания – УНИАН). В Вознесенке после смерти 15 августа телки от сибирской язвы через несколько дней умерла собака, которую, как выяснилось, кормили костями павшего животного, поэтому срок карантина продлен до 5 сентября», - сообщил С. Дегтяренко.

По его словам, на территории села Вознесенка и в соседних селах Запорожской области сотрудниками управления ветмедицины проводятся подворовые обходы, вакцинация крупного рогатого скота и термометрия животных.

«На сегодняшний день в с. Вознесенка, Константиновка, Семеновка привито более 240 голов крупного рогатого скота – молодняка, появившегося после плановой весенней вакцинации и животных, которых в период проведения плановой вакцинации, владельцы на вакцинацию не привели. Постоянно проводится термометрия животных, разъяснительная работа», - рассказал С. Дегтяренко.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в дежурную часть ГУ МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, которая принадлежала 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели реализовать часть мяса.

Позже работниками Мелитопольского горотдела милиции, ветеринарной милиции мясо погибшей коровы было найдено, изъято и сожжено.

