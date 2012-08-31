На Ивано-Франковщине 26-летняя женщина убила новорожденного сына

В Ивано-Франковской области милиция возбудила уголовное дело против 26-летней женщины, которая после родов убила своего новорожденного сына и закопала его труп у сарая.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, к уголовной ответственности привлекается 26-летняя жительница одного из сел Верховинского района.

По данным милиции, на этой неделе сельский фельдшер зашел проведать будущую роженицу и был удивлен, не заметив у нее живота. На вопрос медика, когда она успела родить, женщина ответила, что еще носит ребенка в себе, после чего фельдшер настоял на немедленной госпитализации женщины.

Медики центральной районной больницы установили, что женщина родила трое суток назад. Роженица призналась, что самостоятельно родила дома, но где ее ребенок, ответить отказалась, о чем медики уведомили работников районного отдела милиции.

В разговоре с правоохранителями молодая женщина сначала заявила, что после преждевременных родов она закопала труп ребенка во дворе у сарая, поскольку ребенок появился на свет мертвым.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа вместе с судебно- медицинским экспертом. Обследовав тело младенца, эксперты установили, что женщина убила ребенка, после чего она призналась в содеянном.

Против женщины, которая уже имеет двух маленьких детей и воспитывает их без мужа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

