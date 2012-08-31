Предприятия нефтеперевалки продолжают загрязнять Одессу

Одесский горисполком отложил принятие проекта решения о приостановке работы ПАО «Одеснефтепродукт», ЗАО «Эксимнефтепродукт» и других предприятий нефтеперевалочного комплекса города в связи с выявленными нарушениями ими норм законодательства об охране окружающей природной среды.

Как сообщили сегодня УНИАН в Управлении информации мэрии, горисполком заслушал выступления экспертов-экологов, а также отчеты руководства этих предприятий по модернизации оборудования с целью уменьшения загрязнения воздуха, в том числе внедрения системы экологического мониторинга атмосферы в зоне работы нефтеперевалочного комплекса, и принял решение «утвердить график природоохранных мероприятий по устранению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ».

Кроме того, «горисполкомом создана комиссия по нормализации состояния атмосферного воздуха в Одессе под руководством первого вице-мэра Николая Ильченко, в состав которой вошли депутаты горсовета, специалисты природоохранных структур и общественных организаций».

Членам комиссии вменено в обязанность взять под контроль ход выполнения взятых обязательств предприятиями ОАО «Эксимнефтепродукт», ЗАО «Синтез Ойл», ПАО «Одеснефтепродукт» по модернизации нефтеперевалочного оборудования, а также введению в эксплуатацию автоматизированной системы постоянного экологического контроля на основании соответствующих договоров с передвижной лабораторией облСЭС. Монтаж оборудования системы экологического контроля должен быть завершен в течение шести месяцев.

«В случае срыва графика природоохранных мероприятий, направленных на устранение выбросов и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - говорится в решении горисполкома, - рассмотреть на внеочередном исполкоме вопрос «о приостановке работы предприятий нефтеперерабатывающего комплекса Одессы».

Как сообщал УНИАН, 26 июля мэр Одессы Алексей Костусев поручил подготовить к августовскому заседанию горисполкома проект решения о прекращении работы нефтехимических предприятий города, чрезмерно загрязняющих воздушную атмосферу города. Данное решение было принято горисполкомом по итогам обсуждения вопроса «О мерах по улучшению состояния атмосферного воздуха в Одессе».

И.о. начальника Департамента экологической безопасности горсовета Валентина Дацюк сообщила, что работающие недалеко от центра города ПАО «Одесснефтепродукт», ОАО «Эксимнефтепродукт» и другие предприятия нефтехимической отрасли загрязняют атмосферу, причем показатель предельно допустимой концентрации углеводорода в воздухе за последние дни превышен в 12,5 раза. Главный эколог города объяснила резкое увеличение количества жалоб одесситов на загрязнение воздуха и усиление неприятного запаха несоблюдением природоохранного законодательства рядом компаний, в частности, АО «Одесснефтепродукт» и ЗАО «Эксимнефтепродукт».

«Согласно замерам специалистов, проведенным рядом с этими нефтеперевалочными предприятиями, в феврале и марте текущего года уровень ПДК углеводорода в воздухе превышались в 2-3 раза, в мае – в 8 раз, а 18 и 19 июля – уже в 12,5 раза», — констатировала В.Дацюк.

«Эти зловонные запахи свидетельствуют о недопустимо высоких уровнях испарений углеводорода, допускаемых оборудованием этих предприятий, и весьма опасны для здоровья горожан, - также отметил начальник Управления здравоохранения Игорь Шпак.

А.Костусев подчеркнул, что «городские власти не намерены больше спокойно наблюдать, как травят одесситов. Нужно подготовить аргументированное, развернутое решение горисполкома — с учетом того, что оно может стать предметом судебных разбирательств по искам этих предприятий».