Донетчина: из-за взрыва метана пострадали 6 горняков
08:46, 31 августа 2012Новости регионов
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Госпитализированы
В г. Димитрове Донецкой области на производственном предприятии „Шахта им. Стаханова” (ГП „Красноармейскуголь”) вследствие взрыва метана пострадали 6 горняков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, взрыв произошел вчера, 30 августа, в 22 часа в неработающей выработке на горизонте 986 м во время проведения герметизации перемычек.
«Вследствие взрыва была разрушена бетонитова перемычка, пострадали 6 горняков, которые госпитализированы в городскую больницу», - говорится в сообщении.
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