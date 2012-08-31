Донетчина: из-за взрыва метана пострадали 6 горняков

В г. Димитрове Донецкой области на производственном предприятии „Шахта им. Стаханова” (ГП „Красноармейскуголь”) вследствие взрыва метана пострадали 6 горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, взрыв произошел вчера, 30 августа, в 22 часа в неработающей выработке на горизонте 986 м во время проведения герметизации перемычек.

«Вследствие взрыва была разрушена бетонитова перемычка, пострадали 6 горняков, которые госпитализированы в городскую больницу», - говорится в сообщении.