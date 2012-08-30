Алчевск остался без воды

Сегодня, 30 августа, в 15:50 в г. Алчевск (Луганская область) по ул. Ватутина между домами №25-27 был обнаружен прорыв магистрального водопровода диаметром 1200 мм.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сейчас временно прекращена подача питьевой воды в 56 многоэтажных домов (11 372 жителя). Ориентировочно вода к людям будет подана с 22:00 из резервных резервуаров. Также в результате аварии частично подтоплены огороды частных домов на улицах Ватутина и Восточная. На жизнедеятельность остального города аварийная ситуация не повлияла. Ремонтные работы на магистральном водопроводе осуществляют аварийные бригады ООО «Лугансквода» и аварийная техника. Планируется, что система будет полностью восстановлена утром 31 августа.

