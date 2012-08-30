В Макеевке двое несовершеннолетних убили инвалида и подожгли его квартиру

В Макеевке Донецкой области двое несовершеннолетних с целью наживы убили инвалида и совершили поджог его квартиры.

Как сообщили в пресс-службе Макеевскго городского управления милиции, сотрудниками следственно-оперативной группы Центрально-городского райотдела милиции по «горячим следам» были задержаны двое 17-летних парней, подозреваемых в совершении в августе текущего года убийства и поджога квартиры инвалида 2-й группы.

Согласно сообщению, ночью в дежурную часть районного отдела поступило сообщение о пожаре в одной из квартир. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на полу в одной из комнат сгоревшей квартиры труп хозяина квартиры с открытой черепно-мозговой травмой и колото-резаными ранениями шеи.

В результате оперативных действий, правоохранители спустя несколько часов задержали подозреваемых.

По словам начальника сектора участковых инспекторов милиции райотдела Александра Бурковского, фигуранты данного дела - 17-летние местные жители, ранее судимые за совершение угонов мототранспорта, кражи и хранение наркотиков. В тот день, выпив по бутылке водки, они решили ограбить знакомого мужчину-инвалида: вломившись к нему в квартиру, они стали избивать его, а когда мужчина начал звать на помощь, один из подростков взял на кухне нож и несколько раз ударил им инвалида в шею.

Забрав 70 грн, два мобильных телефона и плазменный телевизор, несовершеннолетние подожгли диваны в комнатах и покинули квартиру.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п.6, 12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и по корыстным мотивам), по ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений).

Данные статьи предусматривают наказание от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ведется следствие.