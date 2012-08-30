В Севастополе в р-не поселка Кача обрушилось 70 м береговой линии

Севастополе в районе поселка Кача обрушилось 70 метров береговой линии, никто не пострадал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Севастополе, вчера вечером в районе поселка Кача обрушилось 70 метров береговой линии, «сотни тонн грунта обвалились на пляжную зону, где обычно любят отдыхать местные жители; к счастью, из-за шторма в этот момент на пляже людей не было, жертв удалось избежать».

Выезжавшие на место происшествия специалисты при первоначальном обследовании установили, что осыпание грунта произошло вследствие сложных погодных условий (сильный ветер и высокая морская волна).

«Сейчас 70 метров береговой линии завалено глиной, высотой около 25 метров. В море горы обвалившейся земли выдаются примерно на 7 метров», - сообщает ТУ МЧС.

Вместе с тем, сказано в сообщении, «уже на следующий день после обвала на пляже Кача под отвесными склонами загорают отдыхающие, а вблизи заваленной береговой линии играются дети».

В пресс-службе отметили, что таблички «Опасно! Обвалы!», установленные на всех участках, где возможен сход грунта не останавливают местных жителей и они продолжают отдыхать вблизи опасных участков.

ТУ МЧС в Севастополе в очередной раз призывает жителей и гостей города не подвергать свою жизнь опасности и держаться подальше от обрывов.

В теруправлении напомнили, что в июле прошлого года в Каче также обвалился берег. Тогда отдыхающих спас парапланерист, который с воздуха заметил, что с обрыва сыпятся камни и закричал: «Спасайтесь!».

Летом 2005 года после обильных дождей на пляж в районе Качи под оползнем погибла 16-летняя девушка, приехавшая на отдых из России.

