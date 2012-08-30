СЭС Одессы разрешила купание в море на всех пляжах города

В Одессе городская санитарно-эпидемиологическая станция разрешила купание в море на всех пляжах города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета со ссылкой на Главного санитарного врача Одессы Ивана Климентьева, согласно результатам очередных бактериологических исследований качества воды, морское водопользование разрешено на всех пляжах Одессы.

«Специалистами горсанэпидемстанции исследовано за последнюю неделю 33 пробы морской воды, взятые у городских пляжей, - уточнили в горсовете, - и не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в морской воде».

Как сообщал УНИАН, 18 августа Главный санитарный врач Одессы обнародовал распоряжение о запрете купания на городском пляже «Чайка» в связи с превышением ПДК загрязняющих веществ в морской воде.

