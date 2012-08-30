В Житомирской области летом оздоровлено 55,3 тыс детей

В Житомирской области по состоянию на 22 августа этого года оздоровлено 42,1% от общего количества детей области — 55,274 тыс. детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, по состоянию на 22 августа в целом в области функционирует 12 внегородских детских оздоровительных заведений, из них 3 - санаторного типа).

Три детских оздоровительных заведения области сейчас проходят аттестацию.

Также в августе в 6 районах региона открыли вторые смены отдыха 17 пришкольных лагерей, а 6 таких лагерей в Житомирской области заработали впервые.

В сообщении подчеркивается, что в области также работают палаты санаторного типа на базе детских отделений лечебно-профилактических заведений. Здесь оздоравливают детей льготных категорий, до конца года в таких палатах еще оздоровят 880 детей. Из льготников в 3 оздоровительных заведениях области еще находятся на оздоровлении 257 воспитанников школ-интернатов.

Как сообщал УНИАН, ранее область планировала в этом году оздоровить 55% детей школьного возраста.