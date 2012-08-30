В Днепропетровске балкон обвалился вместе с хозяином квартиры

В Днепропетровске на улице Академика Янгеля произошла авария: пол одного из балконов обрушился на землю вместе со стоявшим на нем 62-летним мужчиной, пишет

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Пенсионер вышел на балкон подышать свежим после дождя воздухом, а через пару минут очнулся на асфальте: размокшая после дождей конструкция не выдержала его веса.

Несмотря на то, что балкон находился на втором этаже, мужчина отделался относительно легкими травмами: порезом руки, ушибами и ссадинами. Пострадавшего сразу же доставили в больницу в карете скорой помощи, которую вызвали соседи.

По словам жильцов дома, это не единственный балкон, который находится в аварийном состоянии: здание старое, еще 1946-го года постройки, крыша течет регулярно, а недавние сильные ливни сделали еще один "вклад" в разрушение дома.