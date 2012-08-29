В Крыму до 30 августа объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе до 30 августа в связи с ожидаемым ухудшением погоды и просит жителей полуострова и туристов отложить в эти дни походы в горы и не выходить на плавсредствах в море.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в конце месяца в отдельных районах Крыма пройдут сильные дожди с грозами, местами крупный град.

Непогоду будут сопровождать шквалы до 30 метров в секунду, при этом температура воздуха значительно снизится: ночью она составит 8-13°, днем - 19-24°. В акваториях Черного и Азовского морей ожидается волны высотой до 2-4 метров.

"Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не стойте под отдельными деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций, не пользуйтесь телефонной связью. В помещениях желательно не использовать электроприборы", - говорится в пресс-релизе.