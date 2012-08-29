В Донецке такси для инвалидов будет бесплатным

В Донецке открылась первая бесплатная служба такси для людей с ограниченными физическими возможностями - Инватакси.

Как сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета, состоялась торжественная презентация службы, работа которой нацелена на предоставление бесплатных транспортных услуг инвалидам-колясочникам.

Бесплатными услугами службы Инватакси могут пользоваться инвалиды 1-й и 2-й групп с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и дети-инвалиды, в пределах г.Донецка. Услуга построена по принципу обычного такси и единственное ее отличие в том, что человек, которому необходимо выехать, должен заранее подать заявку.

Проект реализован Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Донецким городским советом, при поддержке Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что за счет средств БФ «Развитие Украины» были приобретены и переоборудованы три автомобиля Ford, а также создана диспетчерская служба. Служба полностью оснащена оборудованием, интернетом и телефонией. Машины оснащены GPS навигаторами и связаны GPS системой с диспетчерской. Для общения диспетчеров с клиентами Инватакси компания «Киевстар» предоставила смартфоны и безлимитную мобильную связь.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, текущие расходы на содержание Инватакси будут оплачиваться за счет городского бюджета Донецка.

Присутствующий на торжественной церемонии мэр Донецка Александр Лукьянченко поблагодарил президента Фонда Рината Ахметова и подчеркнул, что "его инициатива создать службу Инватакси в Донецке позволит уже сегодня сделать жизнь инвалидов более комфортной». При этом он добавил: «Я могу с уверенностью заявить, что совместные инициативы Фонда и городского совета направлены на улучшение социальной жизни горожан, и мы намерены и дальше плодотворно сотрудничать в этом направлении».

В свою очередь директор Фонда Анатолий Заболотный отметил, что такси для инвалидов создано в рамках проекта «Малая Родина».

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Учредитель Фонда - Ринат Ахметов.

