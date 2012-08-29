В половине школ западных областей туалеты до сих пор на улице

В половине школ Ивано-Франковской, Ривненской и Закарпатской областей туалеты все еще находятся на улице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник на пресс-конференции.

«На сегодняшний день тревожная ситуация в трех областях, где почти половина школьных туалетов находится не в помещениях, они холодные - дети простужаются» - сказал Д.Табачник.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день эта проблема полностью решена лишь в трех областях – Днепропетровской, Николаевской и Донецкой.