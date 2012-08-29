На сохранение Куяльницкого лимана выделят 28 млн грн

Одесский облсовет утвердил 5-летнюю «Региональную программу сохранения и возобновления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана», на реализацию которой планирует потратить свыше 28 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение программы на сегодняшней сессии облсовета проголосовали 111 из 120 депутатов.

Депутат от Народной партии Сергей Степаненко отметил, что «реализация программы предусматривает спасение Куяльницкого лимана от пересыхания путем строительства гидротехнического сооружения, которое соединит воды лимана и Одесского залива Черного моря».

По его словам, «если сейчас этого не сделать, то мы потерям известную своими целебными свойствами грязелечебницу».

Справка УНИАН. Кульяницкий лиман, площадью около 56-60 кв. км, образован на месте устья реки Большой Куяльник и залива Черного моря. Находится в 5 км от Одессы, отделён от моря песчаной пересыпью шириной до 3 км. Солёность воды около 75 промилле. На берегу Куяльницкого лимана расположен один из старейших (существует с 1833) в стране бальнеогрязевых курортов — Куяльник. В настоящее время Куяльницкий лиман находится на грани гибели. Высокий уровень использования рек для ирригации приводит к искусственному уменьшению их стока, что ведет к обмелению лимана. В качестве экстренной меры по спасению водоема предлагается соединение лимана с Одесским заливом. В противном случае, по мнению ученых, Куяльницкий лиман может погибнуть уже к 2014-му году. Также одним из неблагоприятных факторов является незаконная добыча песка на склонах лимана. Вследствие чего речка Малый Куяльник, впадающая в лиман, была перекрыта насыпью для проезда самосвалов.

