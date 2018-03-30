Украинцам не хватает сердец

Украину всколыхнула ужасная новость: украинка пыталась продать почку своего 4-летнего сына. Предприимчивую маму задержали правоохранители, и теперь ей «светит» около пяти лет лишения свободы.

Полной статистики подпольной торговли органами в Украине нет. Врачи утверждают, что сообщения о такого рода операциях – не более чем газетные «утки», а в МВД говорят, что случаи купли-продажи почек, печени и сердца хотя и единичны, но есть. Проблема донорских органов в Украине усугубляется с каждым годом.

ОРГАНОВ НЕ ХВАТАЕТ

Каждый год в Украине производят общественный резонанс несколько громких скандалов, связанных с незаконными манипуляциями с органами. То в Харькове торгуют органами младенцев, то израильтяне проводят в Украине незаконную трансплантацию или преступная группировка незаконно извлекает ткани из трупов. О донорских органах существуют негативные стереотипы, но спросите любого трансплантолога о возможности пересадки органов в полевых условиях – и он рассмеется вам в лицо. На почки, печень и сердце в Украине действительно большой спрос, однако далеко не каждый донорский орган может спасти больного человека, поэтому нет никакого смысла вырезать людям почки, что называется, в темных переулках.

Официальная статистика неутешительна: ежегодно трансплантация сердца необходима 1,5–2 тыс. украинцев. В пересадке печени нуждаются около 1,5 тыс. человек, почки – не менее 2 тыс. людей. В Украине есть талантливые трансплантологи и современное оборудование, однако золотые руки хирургов остаются без дела. Количество операций по трансплантации почек не превышает 50–70 во всех центрах трансплантации вместе взятых, и с каждым годом уменьшается, а сердце и печень в Украине не пересаживают вовсе. Не потому, что не умеют: нет донорского материала. На искусственной почке живут около 1600 людей из каждого миллиона населения – все они ждут, что рано или поздно подходящий орган все-таки появится.

НАДЕЖДА И УДАЧА

Путь почки от донора к пациенту сложный и тернистый. У каждого центра трансплантации есть лист ожидания, т. е. список людей, которым необходима пересадка органа. А вот списка людей, готовых пожертвовать свой орган, нет. Пересаживать же можно и от трупов, и от живых доноров. Но... ни те, ни другие чаще всего не становятся донорами. Ведь в законе «О трансплантации органов и тканей человека» прописана так называемая презумпция несогласия. Это значит, что если человек не дал письменного разрешения на посмертное донорство, никакие земные силы не позволят врачам взять орган без письменного согласия родственников.

Единственным живым источником донорских органов в Украине становятся родственники больного. «Человек приводит своего родственника, если группы крови совпадают – делаем тест на индивидуальную совместимость, – рассказал заведующий отделом трансплантации почки Института хирургии и трансплантологии АМН Рубен Зограбьян. – С трупным донорством ситуация несколько иная».

По закону, умершим в Украине считается человек с констатированной смертью мозга. Из числа этих людей и выбирают потенциального донора. Задача вроде бы не сложная – в больнице умирают около 14% людей. Противопоказания к донорству органов есть, примерно, у каждого пятого. «Когда в отделении интенсивной терапии или в больнице скорой помощи умирает человек, мы приезжаем туда, говорим с родственниками, и после их согласия берем у человека кровь, – продолжает г-н Зограбьян. – Затем его почку привозим в институт, здесь проводим тест на совместимость со всеми пациентами с этой же группой крови. На операцию идет тот, у кого показана самая высокая совместимость».

Орган в первую очередь «инспектируют» на безопасность для реципиента. Например, для пересадки почки необходимо, чтобы у умершего не было диабета и других тяжелых заболеваний. Обязательно также соответствие многих физиологических параметров, а вот возраст значения не имеет. Если же речь идет о пересадке сердца, то тело должно быть свободно от никотина, алкоголя и кардиологических патологий.

ЦЕНА ВОПРОСА

Ежегодная поддержка и сопровождение одного больного – претендента на трансплантацию требует 70–80 тыс. грн. Кто платит эти деньги, врачи не говорят вслух. Например, в первом полугодии на трансплантационные нужды из государственного бюджета было выделено 11 млн. грн. «На балансе» в институтах и отделениях трансплантологии ежегодно пребывают не менее 10 тыс. пациентов – в год это 700–800 млн. грн. Но... трансплантация, по общемировым подсчетам, обходится гораздо дешевле, чем постоянный гемодиализ.

Впрочем, трудно назвать счастливчиками и тех, кто все-таки дождался подходящей почки. В Украине строго запрещена торговля органами – за это правонарушителям грозит огромный штраф или до 7 лет лишения свободы. Тем не менее, операции и лечение не бесплатны. Врачи избегают называть цифры, однако удалось выяснить, что несколько лет назад операция по пересадке почки стоила пациенту около $70 тыс. К сожалению, у тех, кто не может профинансировать дорогие медикаменты до, во время и после операции, нет шансов получить донорский орган. Кроме того, послеоперационная реабилитация тоже не из дешевых: после успешной операции человек обязан пожизненно принимать медикаменты, угнетающие иммунную систему и не позволяющие организму отторгнуть «привитый» орган.

ОТДАЙТЕ ТЕЛО!

В июле голландское телевидение анонсировало донорский «аукцион» в прямом эфире. Смертельно больная женщина должна была выбрать среди трех пациентов того, кому она пожертвует свою почку. Зрители шоу могли проголосовать за кандидатов, отправив SMS, а сами больные должны были произвести на своего донора впечатление, чтобы выиграть почку и жизнь. Сердобольная морально здоровая общественность исходила криком о вопиющем безобразии и аморальности... Шоу прошло с потрясающим успехом.

Перед подведением итогов на сцене появился продюсер канала. Он извинился за розыгрыш и объявил, что этот абсурд – всего лишь попытка привлечь внимание общественности к проблеме донорства органов. Пациенты – настоящие больные, и зрители могли убедиться, как необходима им трансплантация. И, возможно, сделать соответствующие распоряжения на случай своей смерти.

Украинцы совсем не такие впечатлительные. Растиражированные страшилки о вырезании органов в кабине лифта посеяли панический страх перед донорством. Наши граждане пока не пишут в завещаниях, что их тело можно раздать на органы. В посмертном донорстве, однако, не видит ничего зазорного и католическая церковь – ранее Папа Римский заявлял, что Богу принадлежит душа, а тело можно использовать во благо живых. Но родственники умерших обычно не дают «уродовать тело» по психологическим причинам.

В среде трансплантологов уже давно обсуждается необходимость изменений в законодательстве, создания презумпции согласия, когда органы можно будет брать из трупов без скандалов с родными. Пока донорский материал не появляется у врачей в достаточном количестве, не стоит удивляться, что пациенты готовы на все ради сердца или почки – лишь бы жить.

Родина трансплантологов

Первая в мире трансплантация почки от мертвого донора была произведена в 1933 г. в Украине – хирург Юрий Вороной спасал женщину от отравления ртутью. Почка прожила целых двое суток. Первую пересадку сердечно-легочного комплекса в 1946 г. сделал россиянин Владимир Демихов. Началом эры клинической трансплантологии принято считать 1951 год, когда успешную пересадку почки совершил американский хирург Маррей. Первым в Украине в 2001 г. пересадил сердце академик Амосов, но оно не прижилось. В 1972 г. в Институте урологии и нефрологии профессор Виктор Карпенко впервые успешно пересадил почку от живого донора, предварительно проведя более 30 экспериментов на животных. В независимой Украине первая пересадка почки состоялась в 1992 г. До принятия Закона о трансплантации органы для трансплантации брали только у трупов. На сегодня в Украине разрешено брать у покойников серд­це, легкие, печень, почки, поджелудочную железу с 12-палой кишкой и селезенку.

Ольга Покотило, «24»