Из-за ливней может подняться уровень воды в реках Крыма

Сегодня во второй половине дня на реках юго-западного предгорья Крыма возможен подъем уровня воды на 0,5 - 1 метр, на реках юго-восточного предгорья - на 0,5 - 1,5 метра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в Судакском регионе возможно формирование селевых потоков.

Спасатели советует жителям полуострова и туристам воздержаться от походов в горы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем в Симферополе прошел сильный дождь. В некоторых районах города вода поднялась на уровень 20-30 сантиметров. Вместе с тем, серьезных происшествий ливень не вызвал.

