Регионы Украины получили вакцины на сумму более 40 млн грн

На минувшей неделе украинские регионы получили вакцины на сумму более 40 миллионов гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, вакцины "Инфанрикс" и "Пентаксим", которые являются одними из основных в проведении иммунизации населения, в достаточном количестве для удовлетворения потребностей поступили в лечебно-профилактические заведения регионов Украины.

В Минздраве уточнили, что для полного покрытия потребности регионов поставлены вакцины для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка с цельноклеточным кашлюковым компонентом (АКДП), анатоксин дифтерийно-столбняковый очищенный адсорбированный, жидкий (АДП), анатоксин дифтерийный очищенный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена жидкий (АД-м), анатоксин дифтерийно-столбняковый очищенный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигенов, жидкий (АДП-м). Этими вакцинами регионы обеспечены уже с 27 августа.

В Минздраве также подчеркнули, что заметно улучшилась ситуация с обеспеченностью лекарственными средствами онкобольных детей - на минувшей неделе склады государственных предприятий пополнились лекарственными средствами – колостимитат натрия, вориконазол, цитарабин, ленограстим, топотекан, антитимоцитарный глобулин конский, эритропоэтин альфа, а также рядом медицинских изделий.

Поставлено и лечебное питание детям до 1 года для лечения фенилкетонурии, бланки строгой отчетности (листы нетрудоспособности) и тому подобное.

С 27 августа указанные предметы закупки будут развезены в регионы.

В регионы уже поступили лекарственные средства для лечения онкологических больных взрослого (темозоломиды) и детского возраста (темозоломиды, посаконазол), для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (рентгенконтрастное изоосмолярное йодосодержащее вещество), хронических вирусных гепатитов (рекомбинантный интерферон альфа), а также для проведения скрининга новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотериоз (набор реактивов) и ботулинический токсин для лечения больных детским церебральным параличом.

В Минздраве проинформировали, что система государственных закупок от состояния активного проведения торгов переходит к этапу динамичных поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения для полноценного удовлетворения потребности регионов на 2012 год.