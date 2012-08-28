При содействии фонда Ахметова создан еще один детский дом семейного типа

При содействии фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в пгт. Нижняя Дуванка Сватовского р-на Луганской области создан детский дом семейного типа для многодетной семьи Лозенко.

Как подчеркнули УНИАН в пресс-службе фонда Р.Ахметова, в семье воспитывается шестеро детей - пятеро родных и один приемный ребенок, но в планах семьи усыновить еще пятерых детей из интерната.

По словам руководителя программы «Сиротству-нет!» Дарьи Касьяновой, фонд Р.Ахметова всегда с радостью откликается на такие инициативы, когда "семья хочет создать детский дом семейного типа и когда есть поддержка местных служб по делам детей и органов власти".

"Такую консолидацию разных сил и партнеров мы видим и в другом проявлении программы – работе Всеукраинского портала по усыновлению www.sirotstvy.net . Нам важно найти родителей для этих детей. И это не обязательно детские дома семейного типа. Это может быть опека, приемная семья или усыновление. Последний вариант, конечно, лучше всего. Ребенок тогда официально считается родным,» - отметила Д.Касьянова.

В фонде Р.Ахметова подчеркнули, что создание этого детского дома семейного типа стало возможно также и благодаря местной власти.

*** Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" поддерживает инициативы направленные на поддержку многодетных семей и на воспитание ребенка в семье. Так, в 2010 году фонд завершил реализацию проекта «Согрей любовью ребенка», обеспечив 44 многодетных семьи из Донецкой, Луганской, Закарпатской областей и АР Крым благоустроенным жильем. Параллельно, в 2008 году в фонде появилась программа «Сиротству-нет!», направленная на развитие семейных форм воспитания. В частности, в рамках программы уже создано 18 детских домов семейного типа и до конца этого года будет создано еще 12.