В Херсонской области из-за грозы обесточены два райцентра

В Херсонской области сегодня ночью в результате сильной грозы без электроснабжения остались два районных центра.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, полностью без электричества остались Цюрупинск и частично – Голая Пристань.

Информация о масштабах и последствиях обесточивания уточняется.

На сегодняшний день, 28 августа, по Херсонской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами крупный град. Ветер северо-западный 17-22 м/с, местами порывы и шквалы 25-30 м/с.