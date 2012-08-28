В Херсонской области из-за грозы обесточены два райцентра
14:00, 28 августа 2012Новости регионов
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Масштабы уточняются
В Херсонской области сегодня ночью в результате сильной грозы без электроснабжения остались два районных центра.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, полностью без электричества остались Цюрупинск и частично – Голая Пристань.
Информация о масштабах и последствиях обесточивания уточняется.
На сегодняшний день, 28 августа, по Херсонской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами крупный град. Ветер северо-западный 17-22 м/с, местами порывы и шквалы 25-30 м/с.
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