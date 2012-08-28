5-летняя девочка в детсаду съела гриб: в реанимации с отравлением
11:34, 28 августа 2012Новости регионов
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Во время прогулки
В Полтаве ребенок в детсаду отравился грибом во время прогулки.
Как сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, 27 августа 5-летнюю девочку "скорая помощь" доставила в реанимацию с диагнозом - отравление грибами.
Как выяснилось, во время прогулки в детском саду девочка нашла неизвестный гриб и попробовала его.
Сейчас медики оценивают состояние ребенка как "близкое к удовлетворительному".
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