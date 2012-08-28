5-летняя девочка в детсаду съела гриб: в реанимации с отравлением

В Полтаве ребенок в детсаду отравился грибом во время прогулки.

Как сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, 27 августа 5-летнюю девочку "скорая помощь" доставила в реанимацию с диагнозом - отравление грибами.

Как выяснилось, во время прогулки в детском саду девочка нашла неизвестный гриб и попробовала его.

Сейчас медики оценивают состояние ребенка как "близкое к удовлетворительному".

