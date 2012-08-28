Во Львове растет количество отравленных на свадьбе

Во Львове количество госпитализированных с пищевым отравлением после празднования свадьбы увеличилось до 41 человека, в том числе 9 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Государственной СЭС.

«По состоянию на 08.00 количество потерпевших из-за вспышки острой кишечной инфекции, произошедшей 25 августа во время празднования свадьбы в г. Львове, увеличилось до 41 чел., в том числе 9 детей», - говорится в сообщении.

Больные госпитализированы в коммунальное заведение Львовского областного совета "Львовская областная инфекционная клиническая больница" и инфекционных отделений Золочевской и Пустомитовской центральных районных больниц.

«Этиологический фактор и путь его передачи сейчас устанавливаются», - отмечается в сообщении. Для проведения бактериологических исследований на патогенную флору из объектов окружающей среды в очаге отобраны 34 пробы, из них 13 пищевых продуктов, 20 смывов и 1 проба питьевой воды.

Специалистами СЭС Зализнычного района Львова 26 августа проведена внеплановая проверка бара "Персей" по факту пищевого отравления. По результатам проверки главным государственным санитарным врачом Зализнычного района г. Львова вынесено постановление о временном запрете эксплуатации заведения. Администрация заведения привлечена к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове в инфекционное отделение областной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 23 чел. (в том числе 5 детей), которые 25 августа были на свадьбе в ресторане.