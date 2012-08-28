В Крыму пропал аквалангист из Одессы
10:48, 28 августа 2012Новости регионов
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Акватория загрязнена сетками
В Черноморском районе на западе Крыма пропал мужчина, который приехал в регион из Одессы и погрузился с аквалангом в озеро Донузлав.
Как сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС, информация об исчезновении 41-летнего одессита поступила к спасателям поздно вечером 23 августа.
"В районе бывшей фермы мидий погрузился с аквалангом и не вернулся в течении 50 минут мужчина. Акватория загрязнена сетками и канатами", - говорится в пресс-релизе.
Спасатели проверили 20 километров территории, но одессита не нашли.
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