33-летний врач-анестизиолог покончил жизнь самоубийством

26 августа в райцентре Заречное Ривненской области покончил жизнь самоубийством депутат районного совета, заведующий реанимационным отделением райбольницы 33-летний врач Дмитрий Глинчук.

Как сообщили УНИАН в райотделе милиции, врача-анестезиолога Д.Глинчука нашли повешенным в собственном гараже. Милиция проводит предварительную проверку обстоятельств смерти врача. Результаты расследования должны обнародовать через несколько дней. Коллеги Д.Глинчука указывают на то, что он был жизнерадостным человеком, который не жаловался на условия работы и обстоятельства жизни, неженат. За несколько часов до смерти врач сделал операцию пациенту райбольницы. А за несколько месяцев до этого он купил себе новый автомобиль. Его смерть для знакомых и коллег стала настоящим шоком и является до сих пор непонятной.

