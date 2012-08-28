Мужчина травмировал ребенка, бросив с 3-го этажа пакет с водой

В пятницу, 24 августа, в Полтаве 34-летний мужчина травмировал 11-летнего мальчика, попав в него целлофановым пакетом, заполненным водой, который он бросил с третьего этажа.

Как сообщает отдел связей с общественностью областного управления милиции, около 18 часов вечера мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, бросил из окна 3-го этажа целлофановый пакет, заполненный водой.

«В это время мимо проходил 11-летний мальчик, ученик 4-го класса, в которого и попал «водяной шар». В результате удара мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», - сказано в сообщении.

Сейчас ребенок находится на лечении в детской городской клинической больнице. Его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

