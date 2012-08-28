В Мариуполе произошел пожар на газопроводе

Вчера около 12 часов дня в МЧС г. Мариуполь Донецкой области поступило сообщение о том, что при проведении электросварочных работ на газопроводе низкого давления (650 атм.) произошел порыв с последующим горением.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по состоянию на 16.30 давление газа снижено до минимального уровня, осуществляется охлаждение газопровода в месте разгерметизации, подано 4 лафетных ствола.

Локализация технологической аварии произошла в 16.35, ликвидирована - в 16.45.

От МЧС привлекалось 4 единицы техники, 17 человек личного состава.

Пострадавших и погибших нет. Производственный процесс не нарушено.