В металлургической академии - все условия для студентов-инвалидов

Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Мария Пустовая и ректор Национальной металлургической академии Украины Александр Величко презентовали Министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику Региональный центр образования инвалидов и современную научную библиотеку.

Как передает пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта, «в Региональном центре образования инвалидов и в научной библиотеке Национальной металлургической академии Украины все оборудование и методы работы со студентами - очень современные. Есть все условия, чтобы здесь с удовольствием учились и занимались образованием и наукой студенты », - сказал Д. Табачник.

В области создаются рабочие места для молодых людей с особыми потребностями, повышаются социальные выплаты для этой категории населения. «Мы повышаем стандарты жизни людей с ограниченными возможностями, создаем комфортные условия для их самореализации и полноценной интеграции в социум», - отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул.

Методика обучения студентов с сенсорными нарушениями основывается на зрительном восприятии учебного материала. На всех занятиях параллельно с преподавателем работает сурдопереводчик. Для повышения эффективности учебного процесса преподаватели готовят для студентов краткие конспекты лекций, проводят словарную работу по разбору сложных слов.

Специально для студентов с нарушениями слуха преподаватели разрабатывают адаптированные методические пособия. Уже вышел из печати и успешно применяется методическое пособие по высшей математике и физике. Преподаватели академии создали мультимедийный учебник по базовой дисциплине «Основы экономической теории», который содержит большое количество таблиц, графиков, схем, систему тестирования, словарь.

Для справки. Новый пятиэтажный комплекс специально построен для библиотеки и Регионального центра образования инвалидов. Книжный фонд библиотеки - почти 483 тыс. экземпляров. В библиотеке расположены три читальных зала, выставочные и конференц-залы. Для удобства пользователей работать электронный каталог литературы, читателям будут представлены электронные учебники, монографии и научные журналы.