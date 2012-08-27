Что знают украинцы о туберкулезе

В рамках Программы «Остановим туберкулез в Украине», которую реализует Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с партнерами, изготовлены и доставлены в регионы печатные информационные материалы на тему профилактики и лечения туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда Р.Ахметова, совместно с суб-реципиентом по коммуникации МОО «Социальные инициативы по охране труда и здоровья» (LHSI), были разработаны, напечатаны и доставлены во все регионы Украины печатные материалы для общего населения и социальных групп риска (бездомных, наркозависимых, заключенных, представителей ромов).

«Несмотря на некоторое снижение темпов роста заболевания туберкулезом, уровень заболевания и смертности от туберкулеза в Украине все еще остается высоким. Именно широкая осведомленность украинцев об основных симптомах туберкулеза, способах передачи инфекции и методах лечения являются важным фактором, который поможет преодолеть эпидемию туберкулеза в Украине и снизить уровень стигматизации к людям, которые уже болеют или заболеют в будущем», - отметила Татьяна Билык, руководитель Программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

В августе 27 региональных координаторов Программы по адвокации, коммуникации и социальной мобилизации получили первую часть печатной продукции, а именно лифлеты для групп риска, а также плакаты и наклейки для общего населения. Информация, изложенная в печатных материалах, в простой и наглядной форме рассказывает об основных симптомах туберкулеза, призывает людей более бережно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких, и в случае обнаружения одного или нескольких симптомов заболевания немедленно обращаться к врачу. Важно знать, что в случае своевременного начала лечения туберкулеза болезнь полностью излечима. На всех материалах представлены контакты всеукраинской горячей линии по вопросам туберкулеза 0 800 503 080 и сайта программы «Остановим туберкулез в Украине» www.stoptb.in.ua.

Всего напечатано и доставлено в регионы 28 000 плакатов и 25 000 наклеек для общего населения, 320 000 лифлетов для наркозависимых, 280 000 лифлетов для заключенных, 50 000 лифлетов для бездомных и 20 000 лифлетов для ромов.

В сентябре будет напечатана и доставлена в регионы вторая часть информационной продукции, а именно: брошюра для пациентов, больных туберкулезом, плакат по инфекционному контролю «Профилактика заражения туберкулезом внутри больницы», плакат «Правила сбора мокроты» для пациентов, двухсторонний флипчарт для медиков общей лечебной сети и пациентов.

Печатные материалы максимально покроют потребности в информационной продукции групп риска, пациентов туберкулезных диспансеров, врачей общей лечебной сети, а также общего населения.