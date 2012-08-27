47-летний мужчина - в реанимации после укуса ядовитой змеи

В Житомирской области 47-летний мужчина оказался в реанимации после укуса змеи.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей Уланов, 26 августа в реанимационное отделение Овручской центральной больницы Житомирской области госпитализирован житель села Белокамянка Овручского района, которого укусила змея.

Как сказал С.Уланов, "змеи очень ядовитые, медики борются за жизнь потерпевшего".

Он также добавил, что этим летом в Овручском районе случаи укусов людей пресмыкающимися стали массовыми.