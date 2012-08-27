На рынках продают опасные сыры и мясо

Работники сектора ветеринарной милиции УМВД Украины в Хмельницкой области обнаружили 500 килограммов опасных мясных изделий и сыров, которые продавались в продовольственном киоске на одном из рынков Хмельницкого.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД в области.

Продавец и частный предприниматель не смогли предоставить работникам милиции никаких документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность мясных изделий в вакуумной упаковке и твердых сыров, и отказались объяснить, где они взяли товар. К тому же, значительная часть продукции хранилась не в холодильнике, а просто в помещении магазина.

Государственная противоэпизоотическая комиссия при Хмельницком городском совете признала мясные изделия и сыры некачественными и опасными товарами, подлежащими утилизации.

Недобросовестный частный предприниматель, а также продавец привлечены к административной ответственности по статье 107 Кодекса Украины об административных правонарушениях.