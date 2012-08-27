Во Львове с пищевым отравлением госпитализированы 23 человека

Во Львове в инфекционное отделение областной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 23 человека (в том числе 5 детей), которые 25 августа были на свадьбе в ресторане.

Всего на свадьбе присутствовали 130 человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС во Львовской области.