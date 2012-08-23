В Киеве продают тетради со Сталиным и оружием

Тетради с изображением Ленина, Сталина и автоматом Калашникова не имеют соответствующего свидетельства Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Минобразования.

Как отмечается в сообщении, Институт инновационных технологий и содержания образования МОНмолодежьспорта изучил ситуацию относительно продажи в книжном магазине тетрадей, в частности, с изображениями известных исторических фигур и оружия.

«Следовательно, образцы школьных тетрадей производства ООО «Полисвит» в МОНмолодежьспорта не рассматривались», - подчеркнули в министерстве, добавив, что «выводы и громкие заглавия, которые слишком быстро появились в СМИ, являются непроверенной информацией, которая не отвечает действительности».

При этом в Минобразования отметили, что в 2007 году была отменена обязательная сертификация продукции школьного ассортимента, в результате чего на потребительском рынке появилось значительное количество несертифицированной продукции для детей.

«В соответствии с законодательством, МОНмолодежьспорта не уполномочено осуществлять сертификацию печатной школьной продукции в Украине. Вся продукция школьного ассортимента, который предоставляется предприятиями-производителями на рассмотрение в МОНмолодежьспорта, подлежит лишь подтверждению ее соответствия педагогическим требованиям, определенным в 23 отраслевых и одном государственном стандартах, разработанных на каждый вид или группу средств обучения», - говорится в сообщении.

В то же время в Минобразования проинформировали, что направили на согласование в соответствующие органы государственной власти предложения о включении продукции школьного ассортимента (в том числе тетрадей школьных) в Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине.

В настоящее время контроль за поступлением в торговую сеть продукции школьного ассортимента, выявление несертифицированной и контрафактной продукции на потребительском рынке и сообщение «компетентным органам» о привлечении к ответственности физических и юридических лиц, причастных к изготовлению такой продукции, не входит в компетенцию Минобразования, сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным СМИ, в центре Киева на одной из школьных ярмарок накануне нового учебного года продаются тетради с Лениным, Сталиным и автоматом Калашникова на фоне кремлевской звезды.

Продавцы таких тетрадей утверждают, что все товары, которые есть в продаже, одобрены Министерством образования.