Кировоградщина: начальник управления ветмедицины вымогал взятку

В Кировоградской области за вымогательство взятки в 5 тыс. грн «на горячем» в среду, 22 августа, задержан начальник управления ветеринарной медицины - главный государственный инспектор ветеринарной медицины одного из районов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Установлено, что чиновник вымогал и получил от председателя фермерского хозяйства взятку за положительное решение вопроса о перевозке малого рогатого скота (коз и овец) из одного района в другой. Взяточник задержан. Предмет взятки и другие вещественные доказательства изъяты.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (получение взятки служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.