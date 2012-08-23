Запорожье: из санитарной зоны выкупят здоровых свиней

Правительство Украины с целью профилактики распространения африканской чумы свиней выделит 3,2 млн грн для покупки здорового поголовья свиней в 10-километровой санитарной зоне, установленной в Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Владимир Горжеев.

«Животные будут изъяты, и за них владельцам будет заплачено по 18,2 грн за килограмм живого веса. Мясо будет переработано на вареные колбасы, тушенку», - заявил В. Горжеев.

В частности, Госветфитослужба собирается выкупить 3 тыс. здорового свиного поголовья. Мясо изъятых животных будет переработано на продовольственные товары.

Как сообщал УНИАН, в начале августа правительство выделило 483,322 тыс. грн для возмещения убытков за изъятых на убой свиней для ликвидации АЧС. Владельцы ликвидированного скота получили компенсацию в размере 285 тыс. грн.

Заражение свиней вирусом африканской чумы было зафиксировано в селе Камышеватка Запорожской области 31 июля. В очаге возникновения болезни в тот же день был введен карантин, который продлится не менее 40 дней. Также ведется мониторинг ситуации в 10-километровой и 150-километровой зоне наблюдения.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

