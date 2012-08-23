Водитель ГАЗа насмерть сбил 13-летнего подростка на мопеде

В поселке Юрьевка в Лутугинского района Луганской области водитель автомобиля ГАЗ насмерть сбил 13-летнего подростка на мопеде.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 22 августа.

Согласно сообщению, водитель 1965 г.р., управляя автомобилем ГАЗ, нарушил правила дорожного движения при проезде перекрестка и столкнулся с мопедом «Верховина» под управление 13-летнего подростка. От полученных телесных повреждений парень скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

