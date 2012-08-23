В Виннице неизвестный открыл стрельбу по троллейбусам
09:39, 23 августа 2012Новости регионов
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Пассажиры не пострадали
Вчера около восьми часов утра на перекрестке улиц Космонавтов - Келецкая неизвестный совершил выстрелы по двум троллейбусам.
Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
Вследствие этого у транспортных средств общественного пользования были повреждены окна.
Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из пневматического оружия. Никто из пассажиров троллейбусов не пострадал.
Милиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника.
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