В Виннице неизвестный открыл стрельбу по троллейбусам

Вчера около восьми часов утра на перекрестке улиц Космонавтов - Келецкая неизвестный совершил выстрелы по двум троллейбусам.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Вследствие этого у транспортных средств общественного пользования были повреждены окна.

Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из пневматического оружия. Никто из пассажиров троллейбусов не пострадал.

Милиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника.