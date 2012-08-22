Случайный прохожий получил 90% ожогов из-за пожара на АЗС

Сегодня, 22 августа, во время пожара на АЗС ”ОККО” во Львове тяжелые ожоги тела получил случайный прохожий, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Гостехногенбезопасности во Львовской области, в 03:22 поступило сообщение о пожаре в г. Львове по ул. Липинского, 54-а на АЗС №10 ЧП «ОККО Нефтепродукт».

Огнем уничтожено 1,5 м п. электропроводки (электрооборудования) в смотровой яме резервуара с бензином А-95. В результате пожара получил 90% ожогов тела гражданин, который доставлен в 8-ю городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Пожар ликвидирован до прибытия спасательных подразделений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ Гостехногенбезопасности во Львовской области, пострадавший мужчина не является работником АЗС.

“Это не работник АЗС, пострадавший - случайный прохожий”, - сообщили в пресс-службе.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.