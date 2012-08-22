Львовщина: в пруду утонули 8-летние мальчик и девочка

Вчера вечером в пруду в с. Большой Дорошев Жовковского района Львовской области утонули двое малолетних детей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 21 августа в 21:42 в оперативно-диспетчерскую службу Главного территориального управления МЧС Львовской области поступило сообщение о том, что в с. Большой Дорошев в местном пруду утонули два ребенка – 8-летний мальчик и девочка его ровесница. Местными жителями и родственниками тела погибших подняты на поверхность.

Проводится проверка.