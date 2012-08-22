Пациенты с подозрением на сибирскую язву чувствуют себя нормально

Двое жителей с. Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области – мужчина и женщина, госпитализированные с подозрением на заражение сибирской язвой, чувствуют себя нормально.

Об этом рассказал УНИАН главный санитарный врач Запорожской области Анатолий Севальнев.

«Госпитализированные чувствуют себя абсолютно нормально: ни высыпаний на коже, ни высокой температуры, ни каких-либо других проявлений заболевания (сибирской язвой – УНИАН) у них нет», - сказал он.

Тем не менее, по словам А. Севальнева, оба пациента находятся в стационаре и будут пребывать в медучреждении до тех пор, пока не будут получены результаты всех лабораторных исследований и «пока не будет лабораторно подтверждено, что здоровью этих людей в связи с их контактом с павшим животным, ничего не угрожает».

Как сообщал УНИАН, 18 августа в дежурную части ГУ МВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, принадлежавшая 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели часть мяса реализовать.

Позже работниками Мелитопольского горотдела милиции и ветеринарной милиции мясо погибшей коровы было найдено, изъято и сожжено.

В селе Вознесенка введен карантин. 36 жителей Запорожского региона находятся под наблюдением врачей, получают профилактическое лечение.

Двое из них (жители с. Вознесенка) госпитализированы в инфекционное отделение Мелитопольской ЦРБ в связи с выявлением у них высокой температуры.