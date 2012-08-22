В Трускавце состоится чемпионат Европы по шашкам среди инвалидов

В городе Трускавец (Львовская область) 23-31 августа пройдет чемпионат Европы по международным стоклеточных шашек среди лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов с ограниченными возможностями из Беларуси, Израиля, Литвы, Латвии, Молдовы, Республики Польша, Российской Федерации и Украины.

„Чемпионат Европы среди людей с ограниченными возможностями пройдет в 3-х нозологических группах: спортсмены с недостатками зрения (группа – А, абсолютно слепые; группа – Б, с ограниченным зрением); спортсмены с недостатками опорно-двигательного аппарата (группа – А, «колясочники»; группа – Б, все другие, согласно требований классификации); спортсмены с недостатками слуха (одна группа). Соревнования пройдут отдельно среди мужчин и женщин”, - информирует пресс-служба ОГА.