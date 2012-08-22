На Прикарпатье 17-летнего юношу укусила змея во время сбора грибов.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, вчера, 21 августа, в 11:55 в центральную районную больницу поселка Богородчаны с диагнозом «укус змеи» госпитализирован 17-летней житель Богородчан.

Как выяснилось, змея укусила парня, когда тот собирал грибы в лесу. Состояние потерпевшего удовлетворительное.

Справка УНИАН. С начала года на территории Ивано-Франковской области 31 человек пострадал от укусов змей.