Депутат выращивал коноплю

Более 300 растений конопли обнаружили оперативники УБОП УМВД в Черкасской области на кукурузном поле в Шполянском районе Черкасской области, которое принадлежит местному обществу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, оперативник УБОП увидели, что за посевом кто-то ухаживает – растения были высажены ровными рядами, обрабатывались и пропалывались.

При разговоре со стражами порядка руководитель общества, который является депутатом сельсовета одного из сел Черкасской области, отверг все обвинения в свою сторону, утверждая, что не имеет к незаконному посеву никакого отношения. При осмотре помещений общества в одном из амбаров сотрудники правоохранительных органов обнаружили свыше 400 растений конопли, которые была недавно сорваны и аккуратно разложены на полу помещения. Как позже выяснилось, растения были скошены с того же поля, где оперативники обнаружили остальной посев.

Прокуратурой Черкасской области в отношении одного из руководителей общества возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (производство, изготовление, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупных размерах без цели сбыта и посев, выращивание конопли), санкция которых предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Правоохранительные органы продолжают работать над расследованием этого преступления и принимают дополнительные меры с целью установления и документирования всех фактов противоправной деятельности этого руководителя, а также лиц, причастных к совершению преступления.

По делу продолжается досудебное следствие, которое проводит СУ УМВД в Черкасской области.