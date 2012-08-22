В Одесской области злоумышленники подожгли лес

Вчера в 15.00 возле с. Лебедевка Татарбунарского района Одесской области на территории Нижнеднестровского природного национального комплекса в результате поджога возник пожар отдельными очагами травяного настила на площади 4 га и леса на площади 5 га.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 17.35 силами подразделений МЧС и работников природоохранного комплекса пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Одесской области.