В Донецке все школы подключены к Интернету

В настоящее время в Донецке все общеобразовательные учебные заведения города оснащены компьютерной техникой и подключены к Интернету.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, Управлением образования городского совета проводится работа по реализации программы «Электронный учебник». В районные отделы образования направлено 30 электронных учебников на сумму 60 тыс. грн.

В сообщении уточнили, что среди всех школ, 60 персональных компьютеров в 36 учебных заведениях подключены сегодня к высокоскоростному Интернету.

Также в городе приобретены и установлены 7 мультимедийных классов, 5 интерактивных досок, 46 проекторов. Процесс модернизации компьютерной техники в школах продолжается, заключили в горсовете.