С мясом, зараженным сибирской язвой, контактировали 28 людей

Количество жителей Запорожской области, находящихся под наблюдением врачей в качестве лиц, контактировавших с мясом умершей от сибирской язвы в селе Вознесенка коровы, на сегодняшний день составляет 28 человек.

Как сообщили УНИАН в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, «в результате эпидемического расследования по факту смерти от сибирской язвы коровы в с. Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области, на данный момент установлено 28 человек, которые имели прямой контакт с мясом погибшего животного».

12 из них – жители села Вознесенка, 8 – жители г. Мелитополь, 4 – жители села Константиновка и еще 4 из Кирилловки. «За всеми контактными лицами установлено меднаблюдение 3 раза в сутки. Состояние здоровья всех контактных - удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Два человека, которые были в качестве контактных лиц госпитализированы после того, как у них поднялась температура, сейчас находятся в инфекционном отделении Мелитопольской центральной районной больнице.

Их состояние здоровья, по данным медиков, не вызывает опасений.