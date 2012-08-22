На "диком" пляже вблизи Феодосии произошел оползень

Вчера в Крыму вблизи Феодосии произошел оползень на «диком» пляже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

«В 12.10 в службу спасения г. Феодосия поступило сообщение с информацией о том, что на одном из необорудованных пляжей с. Орджоникидзе произошел оползень полосой длиной около 30 метров», - говорится в сообщении.

По данным МЧС, никто из отдыхающих в это время на «диком» пляже не пострадал.

По информации отдыхающих, сначала с обрыва посыпались небольшие камешки, а затем земля. Масса земли, камней, обломков около 300 кубометров под воздействием силы притяжения стремительно скатилась вниз на 15 метров.

В связи с этим МЧС Украины напоминает о запрещении базирования кемпингов, установления палаток и использования опасных береговых зон в качестве мест отдыха.