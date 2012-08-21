Луганск установил правила содержания домашних животных

Луганский городской совет установил правила содержания домашних животных в домах, квартирах и живых уголках на территории города.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня, 21 августа, на сессии городского совета.

В соответствии с решением, принятым на основе Закона «О защите животных от жестокого обращения», жители Луганска должны провести обязательную регистрацию домашнего животного в Книге регистрации, после чего животному присваивается индивидуальный номер и жетон, который при выгуле животного должен быть прикреплен к ошейнику. В решении также сказано, что услуга регистрации животных – платная, однако размер платы не указан.

Жители Луганска не имеют права содержать больше одной собаки или кошки, если хозяева не могут обеспечить им надлежащие условия содержания.

Кроме того, содержание собак и кошек в зооуголках детских, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений возможно с разрешения санитарно-эпидемиологической станции и ветслужбы.

«Без намордников разрешается содержать собак при стадах скота, при оперативном применении спецорганизациями, собак специального назначения, а также собак на охоте и в учебно-дрессировочных площадках», - говорится в тексте решения.

Вместе с тем, принятый документ обязывает владельцев потенциально опасных пород собак (всего в решении указано 87 пород - УНИАН) страховать свою ответственность за ущерб, который может быть нанесен такими собаками другим людям. При этом страхование владельцев других пород собак и животных является необязательным.

«Собаки и кошки независимо от породы, которые имеют жетон, ошейник, и намордник, но находятся в общественных местах без хозяина, считаются бездомными и подлежат отлову и помещению в приют. Если на протяжении двух месяцев с момента отлова животного, хозяин не будет выявлен или он не заявит на него права, право собственности на это животное переходит к территориальной общине Луганска или лицу, которое содержало животного», - говорится в тексте решения.

Контроль за правилами содержания домашних животных горсовет возложил на органы внутренних дел, исполнительные органы горсовета, органы санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля и общественные организации по защите животных.

